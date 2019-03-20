Іноземець намагався дати хабара, аби не їхати у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці затримали двох чоловіків на кордоні з РФ, які намагались дати їм хабара. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
Так, учора під час заходів прикордонного контролю в пункті пропуску "Велика Писарівка" громадянин Азербайджану, який прямував на вихід до Росії, запропонував військовослужбовцям неправомірну вигоду у розмірі 200 дол. Іноземець залишав нашу країну в примусовому порядку через порушення правил перебування в Україні. Однак такий хід справ правопорушнику не підходив, та аби все ж таки мати можливість безперешкодно повернутися, він спробував підкупити прикордонників.
Крім того, учора вночі під час перевірки в пункті пропуску "Зернове" потяга "Миколаїв-Москва" виявили українця, якому заборонено виїзд з країни. Чоловік запропонував прикордонникам хабар у розмірі 100 дол.
Хабародавців затримано та передано представникам Нацполіції для притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.
Нагадаємо, громадянин намагався підкупити прикордонника, щоб провезти сигарети до Польщі.