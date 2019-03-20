Иностранец пытался дать взятку, чтобы не ехать в РФ

Так, вчера во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Большая Писаревка" гражданин Азербайджана, который направлялся на выход к России, предложил военнослужащим неправомерную выгоду в размере 200 долл. Иностранец покидал нашу страну в принудительном порядке за нарушение правил пребывания в Украине. Однако такой ход дел правонарушителю не подходил, и чтобы все же иметь возможность беспрепятственно вернуться, он попытался подкупить пограничников.

Кроме того, вчера ночью во время проверки в пункте пропуска "Зерновое" поезда "Николаев-Москва" обнаружили украинца, которому запрещен выезд из страны. Мужчина предложил пограничникам взятку в размере 100 долл.

Злоумышленники задержаны и переданы представителям Нацполиции для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

Напомним, гражданин пытался подкупить пограничника, чтобы провезти сигареты в Польшу.