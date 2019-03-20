Иностранец пытался дать взятку, чтобы не ехать в РФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 77891 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 172899 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140584 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204185 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250327 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212311 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245478 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208077 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486536 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241202 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31557 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18810 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23070 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25303 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 20943 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263335 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239908 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325350 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486536 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578292 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31568 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204185 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78801 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75380 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80929 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Иностранец пытался дать взятку, чтобы не ехать в РФ

Киев • УНН

 • 7081 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители задержали двух мужчин на границе с РФ, которые пытались дать им взятки. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Иностранец пытался дать взятку, чтобы не ехать в РФ

Так, вчера во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Большая Писаревка" гражданин Азербайджана, который направлялся на выход к России, предложил военнослужащим неправомерную выгоду в размере 200 долл. Иностранец покидал нашу страну в принудительном порядке за нарушение правил пребывания в Украине. Однако такой ход дел правонарушителю не подходил, и чтобы все же иметь возможность беспрепятственно вернуться, он попытался подкупить пограничников.

Кроме того, вчера ночью во время проверки в пункте пропуска "Зерновое" поезда "Николаев-Москва" обнаружили украинца, которому запрещен выезд из страны. Мужчина предложил пограничникам взятку в размере 100 долл.

Злоумышленники задержаны и переданы представителям Нацполиции для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

Напомним, гражданин пытался подкупить пограничника, чтобы провезти сигареты в Польшу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$78,854.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,579.28