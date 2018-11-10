Четверо посадовців "Київтранспарксервіс" створили систему з отримання хабарів

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві виявили та затримали чотирьох службових осіб Комунального підприємства “Київтранспарксервіс”, які організували схему системного вимагання та отримання від підприємців неправомірної вигоди за розміщення на території столиці паркувальних майданчиків. Про це УНН повідомили у прес-службу прокуратури Києва.

Як повідомили у прес-службі, організатором злочинного угруповання виявився головний спеціаліст відділу організації роботи відведених паркувальних майданчиків “Київтранспарксервіс”. Він залучив до корупційної схеми ще двох начальників відділів та головного спеціаліста, які безпосередньо займались оформленням документів на розміщення паркувальних майданчиків, погодженням їх в Управлінні патрульної поліції у м. Києві, проведенням зустрічей з підприємцями, під час яких останні передавали посадовцям неправомірну вигоди за їх “послуги”.

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"Згідно з матеріалами слідства, за оформлення документів та укладання договору на розміщення одного паркувального майданчику учасники злочинної групи вимагали від підприємців від 500 до 700 доларів", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 9 листопада за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій під час отримання для себе та інших службових осіб КП другої частини неправомірної вигоди в сумі 33 600 грн затримано одного з учасників злочинної схеми — головного спеціаліста комерційного відділу по роботі спеціально обладнаних майданчиків КП “Київтранспарксервіс”. Раніше у ході обумовленої зустрічі посадовець отримав першу частку неправомірної вигоди в сумі 14 000 грн.

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"... під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва слідчими столичної поліції в порядку ст. 208 КПК України затримано ще трьох учасників злочинної групи, у тому числі організатора. Одного з фігурантів затримали в столичному аеропорту після повернення з закордонної поїздки, інших — на території столиці", - йдеться у повідомленні.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення усім затриманим особам про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

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На підставі ухвал суду за місцем мешкання фігурантів, в автотранспорті, а також у службових приміщеннях КП “Київтранспарксервіс” та Управління патрульної поліції у м. Києві УПП у м. Києві проведено обшуки.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у 2017-му році в Україні було затримано понад 9 тисяч корупціонерів.

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