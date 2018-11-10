Четверо посадовців "Київтранспарксервіс" створили систему з отримання хабарів

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві виявили та затримали чотирьох службових осіб Комунального підприємства “Київтранспарксервіс”, які організували схему системного вимагання та отримання від підприємців неправомірної вигоди за розміщення на території столиці паркувальних майданчиків. Про це УНН повідомили у прес-службу прокуратури Києва.