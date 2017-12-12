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Цього року було затримано понад 9 тисяч корупціонерів – Генпрокурор

Цього року було затримано понад 9 тисяч корупціонерів – Генпрокурор

Київ • УНН

 • 15037 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Цього року було затримано 9 тисяч 167 корупціонерів. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.

“За цей рік небувала кількість за будь-які роки. Ми затримали разом з нашими колегами з МВС та СБУ 9 тисяч 167 корупціонерів-хабарників на гарячому. 2855 направили в суди з обвинувальними актами. 1534 з них — отримали обвинувальний вирок. Так, звичайно, це ще не найбільші хабарники, про яких знає вся країна, але це початок процесу, коли закон починає працювати”, — повідомив він.

Луценко також зазначив, що лише 100 з затриманих корупціонерів отримали реальний термін ув’язнення та декілька років тюрми.

За словами Гепрокурора, такі результати є безпрецедентними.

Як повідомляв УНН, за даними Transparency International, Україна та Росія займають 131 місце в світі за рівнем корупції.

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