Україна та Росія займають 131 місце в світі за рівнем корупції - Transparency International

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна має продемонструвати світу боротьбу з корупцією та результати реформування, які можна було б порівняти з російськими. Про це сказав під час прес-конференції у Києві член правління міжнародної некомерційної правозахисної організації Human Rights First Брайан Дулі, передає кореспондент УНН.

“Україна має продемонструвати, чи вона пориває з минулим і чи створює такі інституції, які можна порівняти з російськими”, — зазначив він.

Згідно до оприлюднених результатів міжнародних досліджень, наведених представником Human Rights First, Україна не далеко відірвалась від Росії за показниками боротьби з корупцією та показниками якості врядування.

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“Проект світової юстиції The World Juistice надає Україні 78 позицію, а Росії — 96 поміж 113 країн, де проводиться дослідження. За 2017 рік Public Integrity дає Україні 68 місце, а Росія — на 72 з 109 країн, індекс урядування в світі в Світовому банку в 2017 році поставив Україну на те ж саме місце, що й Росію, за якістю врядування; індекс прийняття корупції Transparency International поставив Україну разом з Росією на 131 місце серед 176 країн світу”, — зазначив він.

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