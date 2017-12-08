ЄС співпрацюватиме з українським урядом у боротьбі з корупцією – Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Європейський союз буде працювати спільно з українським урядом з подолання корупції в державі. Про це заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час спільного брифінгу з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН.
“Залишається ще багато роботи, одним з основоположних чинників є боротьба з корупцією і тут треба досягти більше результатів”, — зазначила вона.
Вона також висловила підтримку Європейського Союзу щодо боротьбі з корупцією в Україні.
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"Ми підкреслили, що ми є друзями і партнерами у боротьбі з корупцією, ми готові підтримувати Україну. Україна змогла втілити нові інституції боротьби з корупцією і тепер ці інституції вже працюють ефективно і будуть продовжувати свою роботу, ми будемо працювати спільно з українським урядом на цій ниві“, — підкреслила Могеріні.
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За її словами, важливу роль у складному процесі подолання корупції в державі відіграє громадянське суспільство.
“Хотіла би підтримати роль громадянського суспільства у плані реалізації реформ а також активістів громадянського суспільства у сприянні процесів боротьбі з корупцією — це є дуже сильним активом України”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.