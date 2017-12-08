Гройсман почав робочий візит в Брюссель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, передає УНН з посиланням на Facebook Володимира Гройсмана.
"Розпочинаю робочий візит до Брюсселю, де спільно з Високим представником ЄС у закордонних справах проводимо пленарну сесію 4-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС," - повідомив він.
Прем'єр додав, що на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС планують "підсумувати дуже результативний рік наших відносин", зокрема повний вступ в дію Угоди про асоціацію, введення безвізового режиму, зростання товарообігу з ЄС та зростання частки європейського ринку в українській карті експорту.
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"На часі – подальше поглиблення взаємодії – і в питаннях імплементації наших фундаментальних реформ, і в продовженні програми підтримки України, передусім фінансової. Говоримо на рівних, відверто і конструктивно," - написав Гройсман.