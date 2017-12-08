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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 69071 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 45837 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106328 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107815 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125480 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105340 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107296 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Гройсман начал рабочий визит в Брюссель

Гройсман начал рабочий визит в Брюссель

Киев  •  УНН

 • 15530 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНН со ссылкой на Facebook Владимира Гройсмана.

"Начинаю рабочий визит в Брюссель, где совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам проводим пленарную сессию 4-го заседания Совета ассоциации Украина - ЕС", - сообщил он.

Премьер добавил, что на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС планируют "подытожить очень результативный год наших отношений", в частности полное вступление в действие Соглашения об ассоциации, введение безвизового режима, рост товарооборота с ЕС и рост доли европейского рынка в украинской карте экспорта.

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"На очереди - дальнейшее углубление взаимодействия - и в вопросах имплементации наших фундаментальных реформ, и в продолжении программы поддержки Украины, прежде всего финансовой. Говорим на равных, откровенно и конструктивно", - написал Гройсман.

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