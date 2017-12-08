Гройсман начал рабочий визит в Брюссель

"Начинаю рабочий визит в Брюссель, где совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам проводим пленарную сессию 4-го заседания Совета ассоциации Украина - ЕС", - сообщил он.

Премьер добавил, что на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС планируют "подытожить очень результативный год наших отношений", в частности полное вступление в действие Соглашения об ассоциации, введение безвизового режима, рост товарооборота с ЕС и рост доли европейского рынка в украинской карте экспорта.

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"На очереди - дальнейшее углубление взаимодействия - и в вопросах имплементации наших фундаментальных реформ, и в продолжении программы поддержки Украины, прежде всего финансовой. Говорим на равных, откровенно и конструктивно", - написал Гройсман.