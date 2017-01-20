У Брюселі українські дипломати долучились до акції “United Ukraine”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Дипломати Представництва України при ЄС та Посольства України на центральній площі Бельгії разом з керівником Миколою Точицьким долучилися до міжнародної акції UnitedUkraine. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Представництво України при ЄС, передає УНН.
Акція присвячена Дню Соборності України, який відзначається 22 січня. Організовують флеш-моб Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Батьківщина Молода” та Світовий Конгрес Українських Молодіжних Організацій (СКУМО).
Як передавав УНН, до акції “United Ukraine” долучаться учасники з 40 країн світу.