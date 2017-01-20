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В Брюсселе украинские дипломаты присоединились к акции "United Ukraine"

В Брюсселе украинские дипломаты присоединились к акции "United Ukraine"

Киев • УНН

 • 11113 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Дипломаты Представительства Украины при ЕС и Посольства Украины на центральной площади Бельгии вместе с руководителем Николаем Точицким присоединились к международной акции "UnitedUkraine". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Представительство Украины при ЕС, передает УНН.

Акция посвящена Дню Соборности Украины, который отмечается 22 января. Организовали флэш-моб Всеукраинская молодежная общественная организация "Батькивщина Молода" и Всемирный Конгресс Украинских Молодежных Организаций (ВКУМО).

Как сообщал УНН, к акции "United Ukraine" присоединятся участники из 40 стран мира.

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