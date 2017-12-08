ЕС будет сотрудничать с украинским правительством в борьбе с коррупцией - Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Европейский союз будет работать совместно с украинским правительством по преодолению коррупции в государстве. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН.
"Остается еще много работы, одним из основополагающих факторов является борьба с коррупцией и здесь надо достичь больше результатов", - отметила она.
Она также выразила поддержку Европейского Союза по борьбе с коррупцией в Украине.
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"Мы подчеркнули, что мы являемся друзьями и партнерами в борьбе с коррупцией, мы готовы поддерживать Украину. Украина смогла воплотить новые институты борьбы с коррупцией и теперь эти институты уже работают эффективно и будут продолжать свою работу, мы будем работать совместно с украинским правительством на этой ниве", - подчеркнула Могерини.
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По ее словам, важную роль в сложном процессе преодоления коррупции в государстве играет гражданское общество.
"Хотела бы поддержать роль гражданского общества в плане реализации реформ, а также активистов гражданского общества в содействии процессам борьбы с коррупцией - это очень сильный актив Украины", - сказала она.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.