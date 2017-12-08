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Могеріні розповіла про позитивні результати для економіки ЄС від УА з Україною

Могеріні розповіла про позитивні результати для економіки ЄС від УА з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Співпраця України та Європейського союзу має позитивні наслідки для мешканців Європи. Про це заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час спільного брифінгу з Володимиром Гройсманом, передає УНН.

“У цьому році набула чинності угода про асоціацію, а також безвізовий режим. Ми бачимо ці результати демонструють, що якщо ми співпрацюємо тісно, ми бачимо певні втілені результати для наших громадян”, — зазначила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та ЄС поглибили економічну співпрацю

Могеріні відмітила позитивні наслідки для економіки Європи після набуття чинності угоди про асоціацію.

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“Збільшився обсяг торгівлі між ЄС та Україною, і це вже є реальним виміром реалізації для громадян”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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