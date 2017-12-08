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Україна збільшила експорт овочів

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. За 9 місяців поточного року зростання обсягу експорту українських овочів склало 104% відповідно до аналогічного періоді минулого року. Такі дані наводить Центр підтримки експорту при Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП), передає УНН із посиланням на прес-службу Центру.

Зокрема, за підсумками 9 місяців 2017 року зростання обсягу експорту овочів з України склало 104% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і сягнуло 43,7 млн. дол.

Основні види овочів, що експортуються з України (частка у експорті):

• горох - 48%;
• помідори свіжі або охолоджені – 22,8%;
• огірки корнішони свіжі або охолоджені 7,2%;
• картопля – 6,2%;
• цибуля – 5,3%.

При цьому найбільша динаміка приросту за 9 місяців поточного року спостерігалася по гороху - який минулого року практично не поставлявся на зовнішні ринки. У 2017 році сума його експорту склала близько 20 млн. дол. Також істотно зросли поставки картоплі - 113% і огірків - 53%. Однією з перспективних нішевих культур для експорту є часник, обсяг поставок якого за кордон зріс у 2017 році на 48%.

Також зазначається, що ключовими партнерами України з експорту овочів стали Індія і Білорусь, на які припало 70% усього овочевого експорту.

Державами, на які припадають найбільші обсяги овочевих поставок з України:

• Індія – 35,7%;
• Білорусь – 34,2%;
• Туреччина 12,3%,
• Польща - 8,6%.

За конкретними видами овочів найбільшими імпортерами стали:

• Індія - горох 100%;
• Білорусь - помідори 55% і картопля 17%;
• Туреччини - горох 100%;
• Польща - огірки 43% і помідори 38%.

У Центрі підтримки експорту при УСПП звернули увагу на те, збільшення доходів від експорту можливо за рахунок поставок не тільки овочів, але й продуктів їхньої переробки - овочевих рагу, маринованих овочів у вигляді консервів тощо. При цьому доходи зростуть щонайменше на третину.

Нагадаємо, українські аграрії поступово нарощують поставки своєї продукції до ЄС.

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