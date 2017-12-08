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Украина увеличила экспорт овощей

Украина увеличила экспорт овощей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. За 9 месяцев текущего года рост объема экспорта украинских овощей составил 104% соответственно к аналогичному период прошлого года. Такие данные приводит Центр поддержки экспорта при Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра.

В частности, по итогам 9 месяцев 2017 рост объема экспорта овощей из Украины составил 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 43,7 млн долл.

Основные виды овощей, экспортируемых из Украины (доля в экспорте):

• горох - 48%;
• помидоры свежие или охлажденные - 22,8%;
• огурцы корнишоны свежие или охлажденные 7,2%;
• картофель - 6,2%;
• лук - 5,3%.

При этом наибольшая динамика прироста за 9 месяцев текущего года наблюдалась по гороху - который в прошлом году практически не поставлялся на внешние рынки. В 2017 году сумма его экспорта составила около 20 млн долл. Также существенно выросли поставки картофеля - 113% и огурцов - 53%. Одной из перспективных нишевых культур для экспорта является чеснок, объем поставок которого за границу вырос в 2017 году на 48%.

Также отмечается, что ключевыми партнерами Украины по экспорту овощей стали Индия и Беларусь, на которые пришлось 70% всего овощного экспорта.

Государствами, на которые приходятся наибольшие объемы овощных поставок из Украины:

• Индия - 35,7%;
• Беларусь - 34,2%;
• Турция 12,3%,
• Польша - 8,6%.

По конкретным видам овощей крупнейшими импортерами стали:

• Индия - горох 100%;
• Беларусь - помидоры 55% и картофель 17%;
• Турции - горох 100%;
• Польша - огурцы 43% и помидоры 38%.

В Центре поддержки экспорта при УСПП обратили внимание на то, увеличения доходов от экспорта возможно за счет поставок не только овощей, но и продуктов их переработки - овощных рагу, маринованных овощей в виде консервов и тому подобное. При этом доходы вырастут минимум на треть.

Напомним, украинские аграрии постепенно наращивают поставки своей продукции в ЕС.

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