Могерини рассказала о положительных результатах для экономики ЕС от СА с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сотрудничество Украины и Европейского союза имеет положительные последствия для жителей Европы. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини во время совместного брифинга с Владимиром Гройсманом, передает УНН.
“В этом году вступило в силу соглашение об ассоциации, а также безвизовый режим. Мы видим, эти результаты показывают, что если мы сотрудничаем тесно, мы видим определенные воплощены результаты для наших граждан”, — отметила она.
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Могерини отметила положительные последствия для экономики Европы после вступления в силу соглашения об ассоциации.
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“Увеличился объем торговли между ЕС и Украиной, и это уже является реальным измерением реализации для граждан”, — отметила она.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.