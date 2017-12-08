Україна та ЄС поглибили економічну співпрацю – Гройсман

“Економічна співпраця з ЄС набирає обертів. Завдяки Угоді про Зону вільної торгівлі ми маємо 29% зростання торгівлі між Україною та країнами Євросоюзу”, — наголосив Гройсман.

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Прем’єр подякував ЄС за додаткові преференції.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.