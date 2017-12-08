Украина и ЕС углубили экономическое сотрудничество - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Экономическое сотрудничество между Украиной и ЕС набирает обороты. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге по результатам встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает УНН.
"Экономическое сотрудничество с ЕС набирает обороты. Благодаря Соглашению о зоне свободной торговли мы имеем 29% роста торговли между Украиной и странами Евросоюза", - подчеркнул Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина увеличила экспорт овощей
Премьер поблагодарил ЕС за дополнительные преференции.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.