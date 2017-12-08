Украина и ЕС углубили экономическое сотрудничество - Гройсман

"Экономическое сотрудничество с ЕС набирает обороты. Благодаря Соглашению о зоне свободной торговли мы имеем 29% роста торговли между Украиной и странами Евросоюза", - подчеркнул Гройсман.

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Премьер поблагодарил ЕС за дополнительные преференции.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.