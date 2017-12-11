Украина и Россия занимают 131 место в мире по уровню коррупции - Transparency International
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина должна продемонстрировать миру борьбу с коррупцией и результаты реформирования, которые можно было бы сравнить с российскими. Об этом сказал во время пресс-конференции в Киеве член правления международной некоммерческой правозащитной организации Human Rights First Брайан Дули, передает корреспондент УНН.
"Украина должна продемонстрировать, или она порывает с прошлым и создает такие институты, которые можно сравнить с российскими", - отметил он.
Согласно обнародованным результатам международных исследований, приведенных представителем Human Rights First, Украина не далеко оторвалась от России по показателям борьбы с коррупцией и показателями качества управления.
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"Проект мировой юстиции The World Juistice предоставляет Украине 78 позицию, а в России - 96 между 113 стран, где проводится исследование. По 2017 Public Integrity дает Украине 68 место, а Россия - на 72 из 109 стран, индекс управления в мире во Всемирном банке в 2017 году поставил Украину на то же самое место, что и Россию, по качеству управления; индекс принятия коррупции Transparency International поставил Украину вместе с Россией на 131 место среди 176 стран мира", - отметил он.
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