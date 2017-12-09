Посол США: шлях боротьби з корупцією в Україні ще не пройдений
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що в Україні є досягнення в боротьбі з корупцією, але процес ще не завершений. Про це йдеться в повідомленні Посольства США у мікроблозі Twitter, передає УНН.
"І хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і здійснила багато досягень у боротьбі з корупцією починаючи з 2014 року, все ж ми всі визнаємо, цей шлях ще не пройдений і багато ще треба зробити", - цитує Посольство Йованович.
Нагадаємо, як заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, Європейський союз буде працювати спільно з українським урядом з подолання корупції в державі.