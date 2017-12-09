Посол США: путь борьбы с коррупцией в Украине еще не пройден

"И хотя украинская власть стала более открытой для граждан и совершила много достижений в борьбе с коррупцией начиная с 2014 года, все же мы все признаем, этот путь еще не пройден и много еще надо сделать", - цитирует Посольство Йованович.

Напомним, как заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Могерини, Европейский союз будет работать совместно с украинским правительством по преодолению коррупции в государстве.