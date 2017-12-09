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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109992 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128875 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107829 просмотра

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Посол США: путь борьбы с коррупцией в Украине еще не пройден

Посол США: путь борьбы с коррупцией в Украине еще не пройден

Киев  •  УНН

 • 14309 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что в Украине есть достижения в борьбе с коррупцией, но процесс еще не завершен. Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter, передает УНН.

"И хотя украинская власть стала более открытой для граждан и совершила много достижений в борьбе с коррупцией начиная с 2014 года, все же мы все признаем, этот путь еще не пройден и много еще надо сделать", - цитирует Посольство Йованович.

Напомним, как заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Могерини, Европейский союз будет работать совместно с украинским правительством по преодолению коррупции в государстве.

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