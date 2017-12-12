В этом году было задержано более 9 тысяч коррупционеров - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В этом году было задержано 9 тысяч 167 коррупционеров. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНН.
“За этот год небывалое количество за любые годы. Мы задержали вместе с нашими коллегами из МВД и СБУ 9 тысяч 167 коррупционеров-взяточников с поличным. 2855 направили в суды с обвинительными актами. 1534 из них — получили обвинительный приговор. Да, конечно, это еще не самые большие взяточники, о которых знает вся страна, но это начало процесса, когда закон начинает работать”, — сообщил он.
Луценко также отметил, что только 100 из задержанных коррупционеров получили реальный срок заключения и несколько лет тюрьмы.
По словам Гепрокурора, такие результаты являются беспрецедентными.
Как сообщал УНН, по данным Transparency International, Украина и Россия занимают 131 место в мире по уровню коррупции.