Четверо чиновников "Киевтранспарксервис" создали систему по получению взяток
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве обнаружили и задержали четырех должностных лиц коммунального предприятия "Киевтранспарксервис", которые организовали схему системного вымогательства и получения от предпринимателей неправомерной выгоды за размещение на территории столицы парковок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Как сообщили в пресс-службе, организатором преступной группировки оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок “Киевтранспарксервис”. Он привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованием их в Управлении патрульной полиции в г. Киеве, проведением встреч с предпринимателями, при которых последние передавали должностным лицам неправомерное выгоды за их “услуги”.
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“Согласно материалам следствия, за оформление документов и заключение договора на размещение одной парковочной площадки участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов”, — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 9 ноября по результатам проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий при получении для себя и других должностных лиц КП второй части неправомерной выгоды в сумме 33600 грн задержан один из участников преступной схемы — главный специалист коммерческого отдела по работе специально оборудованных площадок КП “Киевтранспарксервис”. Ранее в ходе обусловленной встречи чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 14000 грн.
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“... под процессуальным руководством прокуратуры. Киева следователями столичной полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны еще трое участников преступной группы, в том числе организатор. Одного из фигурантов задержали в столичном аэропорту по возвращении из зарубежной поездки, других — на территории столицы”, - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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На основании постановлений суда по месту жительства фигурантов, в автотранспорте, а также в служебных помещениях КП “Киевтранспарксервис” и Управлении патрульной полиции в г. Киеве УПП в г. Киеве проведены обыски.
Следствие в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в 2017 году в Украине было задержано более 9000 коррупционеров.