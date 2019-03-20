Четырех должностных лиц "Киевтранспарксервис" будут судить за системное взяточничество

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 4 должностных лиц коммунального предприятия "Киевтранспарксервис", которые в составе преступной группы организовали схему системного вымогательства и получения от предпринимателей неправомерной выгоды за размещение парковок", - говорится в сообщении.

Преступную группу разоблачили в ноябре прошлого года, уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, организатором преступной группировки оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок КП "Киевтранспарксервис". Он привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста "Киевтранспарксервис".

"За оформление документов и заключение договора на размещение одного парковочного площадке участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов США", - рассказали в ведомстве.

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9 ноября прошлого года во время получения второй части взятки в сумме 33 600 грн задержали главного специалиста отдела КП "Киевтранспарксервис".

Затем в порядке ст. 208 УПК Украины задержали еще троих участников преступной группы, в том числе и организатора.

"Один из фигурантов задержали в столичном аэропорту по возвращении из зарубежной поездки, другие - на территории столицы", - добавили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт в отношении должностных лиц КП "Киевтранспарксервис" по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, двое сотрудников полиции, которые являются братьями, погорели на взятке.