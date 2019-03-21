С начала года Украина импортировала рыбы и икры почти на 8,5 миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С начала этого года Украина импортировала рыбы и икры весом почти 5 тонн стоимостью более 8,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответ на запрос УНН.
"По данным таможенной службы в Украине с начала этого года уже импортировано 4463 тонн готовой или консервированной рыбы и икры стоимостью 8524000 долларов", - отметили в ведомстве.
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К слову, в прошлом году Украина импортировала рыбы и икры весом почти 24 тонн в почти 55 миллионов долларов.
Как сообщал УНН, зачастую Украина экспортирует семена кукурузы.
Ранее УНН сообщал, что больше всего картофеля Украина импортировала из Египта.
Как сообщал УНН, по прогнозам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в среднем цены на продукты в 2019 году в Украине вырастут от 9% до 25%. Больше всего подорожают овощи. Стоимость борщевого набора вырастет на 20%, а картофель возможно даже на 25%.