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Найбільше картоплі Україна імпортувала з Єгипту

Найбільше картоплі Україна імпортувала з Єгипту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Протягом 2018 року Україна найбільше картоплі завезла з Єгипту. З початку 2019 року Єгипет поступився Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної фіскальної служби про зовнішню торгівлю.

Так минулого року з Єгипту в Україну завезли картоплі на суму 879 тис. доларів (29,22% від загального імпорту цього продукту за 2018 рік), на другому місці Нідерланди – 790 тис. доларів (26,26%), на третьому Німеччина – 460 тис. доларів (15,29%). Крім того з інших країн було імпортовано картоплі на суму 879 тис. доларів (29,22%).

Водночас минулого року Україна експортувала картоплі на 3,195 млн доларів до Молдови (83,55%), на 497 тис. дол. до Білорусі (13%) та на 58 тис. дол до Грузії (1,52%) та на суму 74 тис. дол до інших країн.

З початку 2019 року структура імпорту-експорту картоплі дещо змінилася.

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Так основним постачальником картоплі з початку 2019 року стала Білорусь, в якої Україна придбала картоплі протягом січня – лютого на 151 тис. доларів (43,02% в структурі імпорту), Єгипет посів друге місце – звідти Україна імпортувала картоплі на суму 65 тис. доларів (18,52%), на третьому місці Нідерланди – 60 тис. доларів (17,09%). З інших країн Україна імпортувала картоплі на суму 75 тис. доларів (21,37%). Щодо експорту, то найбільше української картоплі з початку року придбали Молдова – на загальну суму 339 тис. доларів (80,52%) та Азербайджан – на 77 тис. доларів (18,29%).

Як повідомляв УНН, за прогнозами директора української Асоціації постачальників торгових мереж Олексія Дорошенка, в середньому ціни на продукти у 2019 році в Україні зростуть від 9% до 25 %. Найбільше подорожчають овочі. Вартість борщового набору зросте на 20 %, а картопля можливо навіть на 25%.

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