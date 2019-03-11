Больше всего картофеля Украина импортировала из Египта

Так в прошлом году из Египта в Украину завезли картофеля на сумму 879 тыс. долларов (29,22% от общего импорта этого продукта за 2018 год), на втором месте Нидерланды - 790 тыс. долларов (26,26%), на третьем Германия - 460 тыс. долларов (15,29%). Кроме того из других стран было импортировано картофеля на сумму 879 тыс. долларов (29,22%).

В то же время в прошлом году Украина экспортировала картофеля на 3,195 млн долларов в Молдову (83,55%), на 497 тыс. долл. в Беларусь (13%) и на 58 тыс. долл в Грузию (1,52%) и на сумму 74 тыс. долл в другие страны.

С начала 2019 структура импорта-экспорта картофеля несколько изменилась.



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Так основным поставщиком картофеля с начала 2019 года стала Беларусь, у которой Украина приобрела картофеля в течение января - февраля на 151 тыс. долларов (43,02% в структуре импорта), Египет занял второе место - оттуда Украина импортировала картофеля на сумму 65 тыс. долларов (18,52%), на третьем месте Нидерланды - 60 тыс. долларов (17,09%). Из других стран Украина импортировала картофеля на сумму 75 тыс. долларов (21,37%). Относительно экспорта, то больше украинского картофеля с начала года приобрели Молдова - на общую сумму 339 тыс. долларов (80,52%) и Азербайджан - на 77 тыс. долларов (18,29%).



Как сообщал УНН, по прогнозам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в среднем цены на продукты в 2019 году в Украине вырастут от 9% до 25%. Больше всего подорожают овощи. Стоимость борщевого набора вырастет на 20%, а картофель возможно даже на 25%.