Основним постачальником насіння соняшника в Україну є Туреччина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Закупівля насіннєвого матеріалу олійних за кордоном, переважно насіння соняшника, є постійною та однією з найбільших статей витрат вітчизняного імпорту. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов, передає УНН.
За даними НААН, торік Україна закупила понад 82 тис. т насіння на суму 341 млн дол. В цілому по даній групі продукції це на 10% перевищило показник 2017 року, коли українські аграрії закупили цього виду насіння на 309 млн дол.
Імпорт насіння олійних культур в Україну характеризується високою концентрацією з боку чітко визначених постачальників. Серед них виділяються Туреччина (22,4%), США (20,4%), Франція (12,8%) та Німеччина (10,1%). Значно менші частки мають Індія (5,5%), Іспанія та Чилі (по 3,4%).
В результаті, саме від цих держав Україна практично на 80% залежить при закупівлі якісного насіннєвого матеріалу за кордоном.
Як зазначили у НААН, незважаючи на те, що насіння олійних культур вже стало традиційним у вітчизняному імпорті, можливості зниження залежності від його поставок поки що обмежені, оскільки Україна не має значних успіхів у виведенні гібридних сортів соняшнику.
Як повідомляв УНН, виробництво насіння соняшнику в Україні зросло на 16%.