Виробництво насіння соняшнику в Україні зросло на 16%

КИЇВ. 6 лютого. УНН. За попередніми даними виробництво насіння соняшнику в Україні у 2018 році становило 14,16 млн тонн, що на 15,7% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.