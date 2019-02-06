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Виробництво насіння соняшнику в Україні зросло на 16%

Виробництво насіння соняшнику в Україні зросло на 16%

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. За попередніми даними виробництво насіння соняшнику в Україні у 2018 році становило 14,16 млн тонн, що на 15,7% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У 2018 році в Україні було вироблено 14,16 млн тонн насіння соняшнику (на 15,7% більше, ніж у 2017-му), у тому числі, сільськогосподарськими підприємствами – 12,19 млн тонн (на 15% більше), господарствами населення – 1,97 млн тонн (на 20,3% більше).

Також зросло виробництво інших олійних культур. Сої торік було вироблено 4,46 млн тонн (на 14,4% більше, ніж у 2017 році), ріпаку - 2,7 млн тонн (на 25,1% більше).

За даними Держстату, у 2017 році в Україні було вироблено 12,2 млн тонн насіння соняшнику, що на 10,2% менше, ніж у 2016 році.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за 2018 рік в Україні було реалізовано промислової продукції на 16% більше, ніж за 2017 рік.

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