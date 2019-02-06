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В Україні на 16% зріс обсяг реалізації промислової продукції

В Україні на 16% зріс обсяг реалізації промислової продукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. За 2018 рік в Україні було реалізовано промислової продукції на 16% більше, ніж за 2017 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Згідно з даними Держстату, обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу в Україні у 2018 році становив 2,5 трлн грн, з нього обсяг продукції, реалізованої за межі країни, становив 681,927 млрд грн.

Серед регіонів України перше місце за обсягами реалізованої у 2018 році промислової продукції посіла Дніпропетровська область (481,2 млрд грн). На другому місці – Донецька (311,8 млрд грн), на третьому – Запорізька (211,4 млрд грн) області.

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Найменше промислової продукції у 2018 році реалізували у Чернівецькій (15,4 млрд грн), Луганській (22,8 млрд грн) та Тернопільській (21,8 млрд грн) областях.

Як повідомлялось, за даними Держстату, за 2017 рік в Україні було реалізовано промислової продукції на 2,15 трлн грн, що на 21,8% більше, ніж за 2016 рік.

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У Держстаті зазначають, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Обсяг реалізованої промислової продукції по Україні наведений без урахування ПДВ та акцизу.

Нагадаємо, 2018 року в Україні промислове виробництво продемонструвало зростання  порівняно з 2017 роком на 1,1%.

У 2018 р. порівняно із 2017 р. індекс промислової продукції становив 101,1%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 102,1%, переробній – 100,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 102,8%.

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