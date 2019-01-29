Найвищі зарплати в промисловості України демонструє фармгалузь

Так, середня зарплата в галузі виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на грудень 2018 року становила 18075 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року цей показник збільшився на 12,5%.



Також високі зарплати демонструє добувна промисловість і розроблення кар’єрів (14160 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15875 грн), виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (12927 грн).



Нагадаємо, спеціалісти ІТ-галузі, у сферах науково-технічної діяльності, страхової діяльності в Україні у грудні минулого року отримували зарплати, суттєво вищі за середні.



Середній показник реальної зарплати в Україні у грудні 2018 року відповідно до грудня 2017 року збільшився на 9,7%.