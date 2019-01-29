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Найвищі зарплати в промисловості України демонструє фармгалузь

Найвищі зарплати в промисловості України демонструє фармгалузь

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Найвищий середній показник заробітної плати в промисловості України минулого року був зафіксований у фармацевтичній галузі. Про це йдеться у звіті Державної служби статистики, передає УНН.

Так, середня зарплата в галузі виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на грудень 2018 року становила 18075 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року цей показник збільшився на 12,5%.

Також високі зарплати демонструє добувна промисловість і розроблення кар’єрів (14160 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15875 грн), виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (12927 грн).

Нагадаємо, спеціалісти ІТ-галузі, у сферах науково-технічної діяльності, страхової діяльності в Україні у грудні минулого року отримували зарплати, суттєво вищі за середні.

Середній показник реальної зарплати в Україні у грудні 2018 року відповідно до грудня 2017 року збільшився на 9,7%.

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