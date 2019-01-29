В Україні назвали спеціалістів із зарплатами вище середніх

КИЇВ. 29 січня. УНН. Спеціалісти ІТ-галузі, у сферах науково-технічної діяльності, страхової діяльності в Україні у грудні минулого року отримували зарплати, суттєво вищі за середні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.