Реальна зарплата в Україні за рік виросла на 9,7%

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2018 р. становила 10573 грн, що у 2,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Темп зміни середньої номінальної заробітної плати порівняно із листопадом становив 115,4%, а порівняно із груднем 2017 р. – 120,5%. Індекс реальної заробітної плати у грудні 2018 р. порівняно із листопадом становив 114,5%, а відносно грудня 2017 р. – 109,7%", - зазначили в організації.

При цьому в Держстаті додали, що найбільше виросли зарплати в промисловості (на 24%), у будівництві (28%), у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (27,8%) тощо.

Нагадаємо, показник середньої зарплати у 2019 році в Україні заплановано на рівні 10,5 тис. грн.

Середня номінальна зарплата в Україні протягом 10 місяців поточного року збільшилась на 25,6%, а реальна – на 13%.