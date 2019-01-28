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Реальная зарплата в Украине за год выросла на 9,7%

Реальная зарплата в Украине за год выросла на 9,7%

Киев  •  УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Средний показатель реальной зарплаты в Украине в декабре 2018 года в соответствии с декабрем 2017 года увеличился на 9,7%. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики, передает УНН.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2018 года составила 10573 грн, что в 2,8 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн). Темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с ноябрем составил 115,4 %, а по сравнению с декабрем 2017 года - 120,5%. Индекс реальной заработной платы в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем составил 114,5%, а относительно декабря 2017 года - 109,7%", - отметили в организации.

При этом в Госстате добавили, что больше всего выросли зарплаты в промышленности (на 24%), в строительстве (28%), в сфере административного и вспомогательного обслуживания (27,8%) и др.

Напомним, показатель средней зарплаты в 2019 году в Украине запланирован на уровне 10,5 тыс. грн.

Средняя номинальная зарплата в Украине в течение 10 месяцев текущего года увеличилась на 25,6%, а реальная - на 13%.

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