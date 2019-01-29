Самые высокие зарплаты в промышленности Украины демонстрирует фармотрасль

Так, средняя зарплата в отрасли производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов на декабрь 2018 года составила 18075 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года этот показатель увеличился на 12,5%.



Также высокие зарплаты демонстрирует добывающая промышленность и разработка карьеров (14160 грн), поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (15875 грн), производство кокса и продуктов нефтепереработки (12927 грн).



Напомним, специалисты ИТ-отрасли, в сферах научно-технической деятельности, страховой деятельности в Украине в декабре прошлого года получали зарплату, существенно выше среднего.



Средний показатель реальной зарплаты в Украине в декабре 2018 года в соответствии с декабря 2017 года увеличился на 9,7%.