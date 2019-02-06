В Украине на 16% вырос объем реализации промышленной продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За 2018 год в Украине было реализовано промышленной продукции на 16% больше, чем за 2017 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Согласно данным Госстата, объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) без НДС и акциза в Украине в 2018 году составил 2,5 трлн грн, из него объем продукции, реализованной за пределы страны, составил 681,927 млрд грн.
Среди регионов Украины первое место по объемам реализованной в 2018 году промышленной продукции заняла Днепропетровская область (481,2 млрд грн). На втором месте - Донецк (311,8 млрд грн), на третьем - Запорожская (211,4 млрд грн) области.
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Меньше промышленной продукции в 2018 году реализовали в Черновицкой (15,4 млрд грн), Луганской (22,8 млрд грн) и Тернопольской (21,8 млрд грн) областях.
Как сообщалось, по данным Госстата, за 2017 в Украине было реализовано промышленной продукции на 2,15 трлн грн, что на 21,8% больше, чем за 2016 год.
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В Госстате отмечают, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Объем реализованной промышленной продукции по Украине приведен без учета НДС и акциза.
Напомним, 2018 года в Украине промышленное производство продемонстрировало рост по сравнению с 2017 годом на 1,1%.
В 2018 по сравнению с 2017 индекс промышленной продукции составил 101,1%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 102,1%, перерабатывающей - 100,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 102,8%.