Україна скоротила виробництво харчових продуктів і сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2018 році виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в Україні впало на 1,9%, у порівнянні із 2017 роком. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Також повідомляється, що за місяць (грудень 2018 до грудня 2017) виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів скоротилося на 16,3%.
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Крім того, за рік Україна скоротила виробництво одягу – на 4,6%. За місяць виробництво одягу впало на 8,6%.
При цьому, в Україні зросло виробництво меблів – на 2,8% за рік, та на 13,3% за місяць.
Нагадаємо, промислове виробництво в Україні зросло на 1,1%.