Производство семян подсолнечника в Украине выросло на 16%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По предварительным данным производство семян подсолнечника в Украине в 2018 году составило 14,16 млн тонн, что на 15,7% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
В 2018 году в Украине было произведено 14,16 млн тонн семян подсолнечника (на 15,7% больше, чем в 2017-м), в том числе, сельскохозяйственными предприятиями - 12,19 млн тонн (на 15% больше), хозяйствами населения - 1,97 млн тонн (на 20,3% больше).
Также возросло производство других масличных культур. Сои в прошлом году было произведено 4,46 млн тонн (на 14,4% больше, чем в 2017 году), рапса - 2,7 млн тонн (на 25,1% больше).
По данным Госстата, в 2017 году в Украине было произведено 12,2 млн тонн семян подсолнечника, что на 10,2% меньше, чем в 2016 году.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, по 2018 в Украине было реализовано промышленной продукции на 16% больше, чем за 2017 год.