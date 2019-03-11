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Основным поставщиком семян подсолнечника в Украину является Турция

Киев  •  УНН

 • 44271 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Закупка семенного материала масличных за границей, преимущественно семян подсолнечника, является постоянной и одной из крупнейших статей расходов отечественного импорта. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, передает УНН.

По данным НААН, в прошлом году Украина закупила более 82 тыс. т семян на сумму 341 млн долл. В целом по данной группе продукции это на 10% превысило показатель 2017 года, когда украинские аграрии закупили этого вида семян на 309 млн долл.

Импорт семян масличных культур в Украине характеризуется высокой концентрацией со стороны четко определенных поставщиков. Среди них выделяются Турция (22,4%), США (20,4%), Франция (12,8%) и Германия (10,1%). Значительно меньшие доли имеют Индия (5,5%), Испания и Чили (по 3,4%).

В результате, именно от этих государств Украина практически на 80% зависит при закупке качественного семенного материала за рубежом.

Как отметили в НААН, несмотря на то, что семена масличных культур уже стали традиционными в отечественном импорте, возможности снижения зависимости от его поставок пока ограничены, поскольку Украина не имеет значительных успехов в выведении гибридных сортов подсолнечника.

Как сообщал УНН, производство семян подсолнечника в Украине возросло на 16%.

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