З початку року Україна імпортувала риби та ікри на майже 8,5 мільйона доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З початку цього року Україна імпортувала риби та ікри вагою майже 5 тонн вартістю понад 8,5 мільйона доларів. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на запит УНН.
“За даними митної служби в Україну з початку цього року вже імпортовано 4 463 тонн готової або консервованої риби та ікри вартістю 8 524 000 доларів ”, - зазначили у відомстві.
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До слова, у минулому році Україна імпортувала риби та ікри вагою майже 24 тонн на майже 55 мільйонів доларів.
Як повідомляв УНН, найчастіше Україна експортує насіння кукурудзи.
Раніше УНН повідомляв, найбільше картоплі Україна імпортувала з Єгипту.
Як повідомляв УНН, за прогнозами директора української Асоціації постачальників торгових мереж Олексія Дорошенка, в середньому ціни на продукти у 2019 році в Україні зростуть від 9% до 25 %. Найбільше подорожчають овочі. Вартість борщового набору зросте на 20 %, а картопля можливо навіть на 25%.