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С начала года более 29 тысяч человек пожаловалось на домашнее насилие

Киев • УНН

 • 20943 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. С начала 2019 года в полицию обратилось 29,4 тысячи человек с жалобами о домашнем насилии, большинство из них - женщины. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

С начала года более 29 тысяч человек пожаловалось на домашнее насилие

"С начала 2019 года в полицию поступило 29,4 тысячи заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, из них 20,6 тысячи - представлены женщинами", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Нацполиции, мужчинами было подано 8,4 тысячи заявлений, а вот детьми - 232 заявления относительно насилия в семье.

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Как сообщал УНН, за год почти 25 тыс. мужчин жаловались на домашнее насилие.

Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонка, почти все они касаются предупреждения домашнего насилия.

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