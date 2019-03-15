С начала года более 29 тысяч человек пожаловалось на домашнее насилие

"С начала 2019 года в полицию поступило 29,4 тысячи заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, из них 20,6 тысячи - представлены женщинами", - говорится в сообщении ведомства.



По информации Нацполиции, мужчинами было подано 8,4 тысячи заявлений, а вот детьми - 232 заявления относительно насилия в семье.



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Как сообщал УНН, за год почти 25 тыс. мужчин жаловались на домашнее насилие.



Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонка, почти все они касаются предупреждения домашнего насилия.