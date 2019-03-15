З початку року понад 29 тисяч людей поскаржилось на домашнє насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку 2019 року до поліції звернулось 29,4 тисячі людей зі скаргами про домашнє насильство, більшість з них - жінки. Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України у відповідь на запит журналіста УНН.
“З початку 2019 року до поліції надійшло 29,4 тисячі заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством, з них 20,6 тисячі – подані жінками”, - йдеться у повідомленні відомства.
За інформацією Нацполіції, чоловіками було подано 8,4 тисячі заяв, а от дітьми – 232 заяви щодо насилля в сім’ї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ла Страда": 12% дзвінків на дитячу гарячу лінію стосуються насильства
Як повідомляв УНН, за рік майже 25 тис. чоловіків скаржились на домашнє насильство.
Як повідомляв УНН, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.