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З початку року понад 29 тисяч людей поскаржилось на домашнє насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку 2019 року до поліції звернулось 29,4 тисячі людей зі скаргами про домашнє насильство, більшість з них - жінки. Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України у відповідь на запит журналіста УНН.

З початку року понад 29 тисяч людей поскаржилось на домашнє насильство

“З початку 2019 року до поліції надійшло 29,4 тисячі заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством, з них 20,6 тисячі – подані жінками”, - йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією Нацполіції, чоловіками було подано 8,4 тисячі заяв, а от дітьми – 232 заяви щодо насилля в сім’ї.

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Як повідомляв УНН, за рік майже 25 тис. чоловіків скаржились на домашнє насильство.

Як повідомляв УНН, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.

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