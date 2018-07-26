"Ла Страда": 12% дзвінків на дитячу гарячу лінію стосуються насильства

"Понад 25% телефонують як діти, так і дорослі стосовно інформацію про гарячу лінію, про можливості, які надає гаряча лінія. Майже 21% - це питання психологічного здоров'я – тривоги, самотність, страхи, суїциди. Майже 12% - це саме дзвінки, які стосуються насильства і жорстокого поводження з дітьми, комерційної сексуальної експлуатації. 9,7% дзвінків – це стосунки в родині, телефонують діти, якщо в сім'ї якість конфлікти, невирішені ситуації. 7,5% дзвінків – це дзвінки, що стосуються статевого виховання і питань пов’язаних з ВІЛ/СНІДом. 7% - стосунки з однолітками, 6% - правосуддя щодо дітей. 4,5% - це питання пов’язане зі школою. Далі є питання, які стосуються фізичного здоров'я, залежності, боулінгу, внутрішньопереміщених осіб, безпритульні, запити щодо психологічних травм і дискримінація дітей", - повідомила Калашник.



Загалом протягом 2017 року і за перші півроку 2018 на гарячу лінію організації поступило більш ніж 35,5 тисяч дзвінків.



Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який знімав порно з 11-місячною донькою.