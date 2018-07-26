"Ла Страда": 12% звонков на детскую горячую линию касаются насилия

"Более 25% звонят как дети, так и взрослые по отношению информацию о горячей линии, о возможностях, которые предоставляет горячая линия. Почти 21% - это вопрос психологического здоровья - тревоги, одиночество, страхи, суициды. Почти 12% - это именно звонки, касающихся насилия и жестокого обращения с детьми, коммерческой сексуальной эксплуатации. 9,7% звонков - это отношения в семье, звонят дети, если в семье какие то конфликты, нерешенные ситуации. 7,5% звонков - это звонки, касающиеся полового воспитания и вопросов, связанных с ВИЧ/СПИДом. 7% - отношения с одногоднками, 6% - правосудие в отношении детей. 4,5% - этот вопрос связан со школой. Далее есть вопросы, касающиеся физического здоровья, зависимости, боулинга, внутренне перемещенных лиц, беспризорников, запросы о психологических травм и дискриминация детей", - сообщила Калашник.



Всего в течение 2017 года и за первые полгода 2018 года на горячую линию организации поступило более 35 500 звонков.



Напомним, полиция задержала мужчину, который снимал порно с 11-месячной дочерью.