С начала года население в Украине уменьшилось на более чем 140 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. С января по июнь 2020 года население в Украине уменьшилось на 140,3 тыс. человек и составляет 41762,1 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативные данные Госкомстата.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2020 г. составила 41762,1 тыс. человек. В течение января-июня 2020 года численность населения уменьшилась на 140,3 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - говорится в сообщении.
Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года численность населения уменьшилась на 247 925 человек.
Добавим, что данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные относительно естественного и миграционного движения населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Государственная служба статистики опубликовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им зарплаты по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Следовательно, более 25 тыс. грн получают лишь 6,6% украинцев.