С начала года население в Украине уменьшилось на более чем 140 тыс. человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91327 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103567 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129238 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108776 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128944 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101661 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102409 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104137 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101982 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
С начала года население в Украине уменьшилось на более чем 140 тыс. человек

С начала года население в Украине уменьшилось на более чем 140 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 14942 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. С января по июнь 2020 года население в Украине уменьшилось на 140,3 тыс. человек и составляет 41762,1 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативные данные Госкомстата.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2020 г. составила 41762,1 тыс. человек. В течение января-июня 2020 года численность населения уменьшилась на 140,3 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - говорится в сообщении.

Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года численность населения уменьшилась на 247 925 человек.

Добавим, что данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные относительно естественного и миграционного движения населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Государственная служба статистики опубликовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им зарплаты по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Следовательно, более 25 тыс. грн получают лишь 6,6% украинцев.

Украинские Национальные Новости

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