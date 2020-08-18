З початку року населення в Україні зменшилося на понад 140 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. З січня по червень 2020 року населення в Україні зменшилося на 140,3 тис. осіб і становить 41762,1 тис. осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативні дані Держстату.
"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2020 р. становила 41762,1 тис. осіб. Упродовж січня‒червня 2020 р. чисельність населення зменшилася на 140,3 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 48 живонароджених", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у порівнянні з відповідним періодом у 2019 році чисельність населення зменшилася на 247 925 осіб.
Додамо, що дані щодо розрахунку численності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Державна служба статистики опублікувала розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм зарплати, за видами економічної діяльності у червні 2020 року. Відтак, понад 25 тис. грн отримують лише 6,6% українців.