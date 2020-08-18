Держстат підрахував, скільки українців отримують понад 25 тис. грн зарплати

Так, за даними Держстату, понад 25 тис. грн зарплати отримують 6,6% українців, а найчастіше українці отримують від 4723 до 6000 грн зарплати (20,2%).

Зазначається, що всього кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, складає 6787,7 тис. осіб.

Відтак, наводиться наступна статистика щодо розміру місячної зарплати:

▪️ до 4723,00 грн - 8,3%,

▪️ від 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,

▪️ від 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,

▪️ від 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,

▪️ від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,

▪️ від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,

▪️ від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,

▪️ від 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,

▪️ від 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,

▪️ від 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,

▪️ понад 25000,00 грн - 6,6%.

Нагадаємо, за інформацією Пенсійного фонду, в Україні показник середньої заробітної плати у червні становив понад 11 тисяч гривень.