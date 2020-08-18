Держстат підрахував, скільки українців отримують понад 25 тис. грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Державна служба статистики опублікувала розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм зарплати, за видами економічної діяльності у червні 2020 року. Відтак, понад 25 тис. грн отримують лише 6,6% українців, передає УНН із посиланням на дані Держстату.
Так, за даними Держстату, понад 25 тис. грн зарплати отримують 6,6% українців, а найчастіше українці отримують від 4723 до 6000 грн зарплати (20,2%).
Зазначається, що всього кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, складає 6787,7 тис. осіб.
Відтак, наводиться наступна статистика щодо розміру місячної зарплати:
▪️ до 4723,00 грн - 8,3%,
▪️ від 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
▪️ від 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
▪️ від 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
▪️ від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
▪️ від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
▪️ від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
▪️ від 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
▪️ від 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
▪️ від 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
▪️ понад 25000,00 грн - 6,6%.
Нагадаємо, за інформацією Пенсійного фонду, в Україні показник середньої заробітної плати у червні становив понад 11 тисяч гривень.