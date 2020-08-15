В ПФУ назвали середню зарплатню в Україні за червень

“Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

Нагадаємо, згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, мінімальна зарплата у 2021 році підвищиться до 6250 грн в середньому, а у 2023-му зросте до понад 7 тисяч грн.