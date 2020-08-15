В ПФУ назвали среднюю зарплату в Украине за июнь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине показатель средней заработной платы в июне составил более 11 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает УНН.
“Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увеличении с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.
Напомним, согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн в среднем, а в 2023-м вырастет до более 7000 грн.