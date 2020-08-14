Зеленський про поетапне підвищення "мінімалки": це кроки до цивілізованого рівня життя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що збільшення із 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн – це перший етап. Впродовж 2021 року мають бути реалізовані наступні етапи підвищення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", – заявив він.
За словами Президента, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.
"Це певні кроки у напрямку дійсно цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств... зараз дуже важливо трішки підтримати людей", – зазначив Володимир Зеленський.
Зазначається, що Президент звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.
За його словами, пандемія та обмежувальні заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, вдарили по реальних доходах громадян, і, як наслідок, призвели до зменшення заощаджень.
Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин зауважив, що в першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%.
"Підвищення мінімальної заробітної плати так чи інакше підвищить доходи громадян і, відповідно, збільшить можливість заощаджень. Тому підвищення мінімальної заробітної плати навіть до озвученої величини є необхідним і доцільним у цей момент", – зазначив голова ради НБУ.
Як зазначив голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, підвищення до 5 тис. грн – це лише перший етап. У проекті державного бюджету на наступний рік, який уряд має подати до парламенту до 15 вересня, потрібно передбачати наступні етапи підвищення. Зі свого боку бізнес також має готуватися до неминучого підвищення рівня мінімальної зарплати в майбутньому.
Нагадаємо, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.