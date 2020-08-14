Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни

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Киев  •  УНН

 • 16139 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн - это первый этап. В течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от Президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до 5000 гривен. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 года до 6000 гривен. И в течение 2021 года будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривен", - заявил он.

По словам Президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия... сейчас очень важно немного поддержать людей", - отметил Владимир Зеленский.

Отмечается, что Президент обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

По его словам, пандемия и ограничительные мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, ударили по реальным доходам граждан, и, как следствие, привели к уменьшению сбережений.

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отметил, что в первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%.

"Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже в озвученной величине необходимо и целесообразно в этот момент", - отметил глава совета НБУ.

Как отметил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой, повышение до 5 тыс. грн - это только первый этап. В проекте государственного бюджета на следующий год, который правительство должно подать в парламент до 15 сентября, нужно предусматривать следующие этапы повышения. Со своей стороны бизнес также должен готовиться к неизбежному повышению уровня минимальной зарплаты в будущем.

Напомним, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.

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